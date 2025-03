Disabilità, individui e famiglie “troppo spesso soli e inascoltati”

La consigliera Bianca Maria Tagliaferri (Ud – Pp) ha partecipato al tavolo di lavoro per “la ricostruzione del sistema di welfare per la

“La nostra Regione è chiamata a mettere in atto le innovazioni normative già stabilite a livello nazionale: con questo tavolo si è voluto dare voce alla moltitudine di realtà che vivono e rappresentano le disabilità sul nostro territorio”. Così la consigliera Bianca Maria Tagliaferri (Umbria domani – Proietti presidente) commenta la riunione del “tavolo fortemente voluto dalla presidente della Giunta, Stefania Proietti e che ha visto una grandissima partecipazione: questa amministrazione si sta presentando in modo innovativo con spirito di partecipazione e di ascolto”.

“Gli enti del terzo settore – sottolinea Tagliaferri – sono stati coinvolti a tutti i livelli, contribuendo con proposte e idee per una Regione più inclusiva e sensibile alle necessità delle persone con disabilità, che possa anche diventare un modello per altre regioni italiane. In moltissimi sono voluti intervenire, per ringraziare la presidente per il coraggio e l’impegno di mettersi all’ascolto delle istanze delle persone più fragili, ma anche per mettere sul tavolo tutte le difficoltà e la fatica degli individui e delle famiglie, in un quotidiano in cui si sono sentiti troppo spesso soli e inascoltati. È solo un primo importante passo: ci aspetta – conclude l’esponente di maggioranza – una strada dura e impervia, questo lo sappiamo, ma lavoreremo duramente perché finalmente le persone con disabilità possano avere una risposta alle loro esigenze e al diritto di vivere una vita dignitosa”