Dimissioni consiglieri comunali Norcia, Giuliano Boccanera: “È un atto politicamente dovuto per onorare il senso di responsabilità nei confronti della città”

“Il 20 maggio 2024, dopo un compiuto e motivato confronto con i consiglieri comunali attualmente in carica, io, Pietro Luigi Altavilla, Antonio Duca, Cristian Coccia, Miriana Canali, Francesco Battilocchi, Alessandro Severini Perla abbiamo rassegnato le nostre dimissioni. È stata per me una grande sfida, sfida che evidenzia la forza, il coraggio e la volontà di cambiamento che caratterizzano il progetto ‘Norcia Unita’. È un atto politicamente dovuto per onorare il senso di responsabilità nei confronti di Norcia. In un momento come questo, le evidenti incompatibilità di pensiero che sarebbero riaffiorate già da mercoledì mattina avrebbero arrecato soltanto detrimento ad una comunità innegabilmente provata dagli eventi degli ultimi otto anni”.

Queste le parole che accompagnano le dimissioni di Giuliano Boccanera, attuale vicesindaco di Norcia facente funzione di sindaco, nonché candidato sindaco alle imminenti elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno.

“Non ha senso fingere che non sia successo nulla negli ultimi mesi – dichiara Boccanera – perché ritengo necessario uscire dalla storia che ci trattiene per entrare in quella nuova storia che io e la mia squadra siamo bramosi di scrivere per evitare di rinnovare le fratture degli ultimi anni. Desidero ringraziare i consiglieri comunali, la struttura comunale per il lavoro svolto fino ad oggi e per quello che sarà chiamata a svolgere ancora, ma soprattutto la mia famiglia e la mia squadra per il sostegno che per me è fondamentale. Concludo ricordando che oggi si ha la possibilità di scegliere tra due modi opposti di amministrare, oggi si ha la possibilità di cambiare l’avvenire”.