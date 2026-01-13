Dimensionamento scolastico, Marchetti (Lega), “Sinistra grida a complotto per coprire proprie inadempienze. Valditara lavora con rigore per tutelare la scuola. Nessun istituto verrà chiuso”

95
 

   

“La Presidente Proietti e la sua Giunta continuano a essere megafono di falsità e sono arrivati persino a denunciare inesistenti complotti politici col solo obiettivo di mascherare la loro inerzia amministrativa. Il commissariamento deliberato oggi dal Consiglio dei Ministri per Umbria, Toscana, Emilia-Romagna e Sardegna non è una scelta politica, ma la logica conseguenza del rifiuto delle Regioni ad adempiere a un obbligo vincolante del PNRR. Si tratta di una riorganizzazione amministrativa necessaria a non perdere risorse europee. Nessun istituto verrà chiuso: questa riforma si limita ad adeguare la rete scolastica al calo demografico, scongiurando le chiusure dei plessi. La Corte Costituzionale ne ha confermato la legittimità in tre sentenze, TAR e Consiglio di Stato hanno respinto i ricorsi. Nonostante le proroghe concesse, il 30 novembre e 18 dicembre, la sinistra ha scelto la strada dell’ostruzionismo. È necessario ribadire che sono sempre stati contrari all’autonomia differenziata, pertanto dovrebbero essere consapevoli che schierarsi contro l’autonomia significa conseguentemente dover accettare e recepire a livello regionale le scelte nazionali. Non si può invocare l’autonomia solo per fare battaglie contro il centrodestra e poi protestare quando il centralismo, che difendono, impone un adempimento obbligatorio. Ipocrisia pura. Proietti e Barcaioli inoltre hanno accusato il Governo di voler penalizzare le regioni di sinistra: siccome il male è sempre negli occhi di chi guarda, è logico pensare che, se fossero stati al Governo, avrebbero compiuto scelte col solo obiettivo di ‘punire’ Regioni di centrodestra. Nel nostro caso, invece, la questione è ben diversa: Valditara ha garantito leale collaborazione a tutte le Regioni, tutelato qualità e continuità scolastica, rispettato gli impegni UE e assicurato l’avvio regolare dell’anno scolastico. Un ottimo lavoro di responsabilità verso studenti, famiglie e territori. La Proietti la smetta di denigrare e collabori per il bene dell’Umbria. La Lega lavora per un’Italia efficiente, mentre la sinistra resta aggrappata alle bugie”.

Così il deputato Riccardo Augusto Marchetti, segretario della Lega Umbria
         

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE