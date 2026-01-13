Dimensionamento scolastico, Marchetti (Lega), “Sinistra grida a complotto per coprire proprie inadempienze. Valditara lavora con rigore per tutelare la scuola. Nessun istituto verrà chiuso”

“La Presidente Proietti e la sua Giunta continuano a essere megafono di falsità e sono arrivati persino a denunciare inesistenti complotti politici col solo obiettivo di mascherare la loro inerzia amministrativa. Il commissariamento deliberato oggi dal Consiglio dei Ministri per Umbria, Toscana, Emilia-Romagna e Sardegna non è una scelta politica, ma la logica conseguenza del rifiuto delle Regioni ad adempiere a un obbligo vincolante del PNRR. Si tratta di una riorganizzazione amministrativa necessaria a non perdere risorse europee. Nessun istituto verrà chiuso: questa riforma si limita ad adeguare la rete scolastica al calo demografico, scongiurando le chiusure dei plessi. La Corte Costituzionale ne ha confermato la legittimità in tre sentenze, TAR e Consiglio di Stato hanno respinto i ricorsi. Nonostante le proroghe concesse, il 30 novembre e 18 dicembre, la sinistra ha scelto la strada dell’ostruzionismo. È necessario ribadire che sono sempre stati contrari all’autonomia differenziata, pertanto dovrebbero essere consapevoli che schierarsi contro l’autonomia significa conseguentemente dover accettare e recepire a livello regionale le scelte nazionali. Non si può invocare l’autonomia solo per fare battaglie contro il centrodestra e poi protestare quando il centralismo, che difendono, impone un adempimento obbligatorio. Ipocrisia pura. Proietti e Barcaioli inoltre hanno accusato il Governo di voler penalizzare le regioni di sinistra: siccome il male è sempre negli occhi di chi guarda, è logico pensare che, se fossero stati al Governo, avrebbero compiuto scelte col solo obiettivo di ‘punire’ Regioni di centrodestra. Nel nostro caso, invece, la questione è ben diversa: Valditara ha garantito leale collaborazione a tutte le Regioni, tutelato qualità e continuità scolastica, rispettato gli impegni UE e assicurato l’avvio regolare dell’anno scolastico. Un ottimo lavoro di responsabilità verso studenti, famiglie e territori. La Proietti la smetta di denigrare e collabori per il bene dell’Umbria. La Lega lavora per un’Italia efficiente, mentre la sinistra resta aggrappata alle bugie”.

Così il deputato Riccardo Augusto Marchetti, segretario della Lega Umbria