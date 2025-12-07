Dimensionamento scolastico. “Il caso Gubbio è la prova del fallimento del metodo Barcaioli, la delibera va subito ritirata”

L’appello del capogruppo di Umbria civica, Nilo Arcudi

«La Regione Umbria aveva approvato poche settimane fa – con la DGR 1048/2025 – il dimensionamento scolastico per il 2026/2027, recependo le proposte dei territori e avviando un percorso condiviso con Comuni e istituzioni scolastiche. Per questo è incomprensibile e inaccettabile il nuovo atto annunciato il 28 novembre dall’assessore Barcaioli, che introduce ulteriori tagli e accorpamenti in totale difformità rispetto alle decisioni assunte e senza alcun confronto preventivo.» Lo afferma Nilo Arcudi, capogruppo di Umbria Civica, che ha depositato un’interrogazione urgente chiedendo alla Giunta di spiegare motivazioni e finalità dell’intervento.