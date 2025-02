DigiPass anche a San Sisto: soddisfazione del consigliere Donato

“Il servizio DigiPass è attivo il giovedì mattina dalle 10 alle 13 presso l’Urp”

“È attivo da qualche giorno il punto DigiPass anche a San Sisto presso l’Urp. Esprimo grande soddisfazione per l’accoglimento della richiesta. Inizialmente non era previsto per l’area, mi sono subito attivato affinché fosse incluso nel progetto un quartiere importante e popolato come quello di San Sisto. Il servizio DigiPass è attivo il giovedì mattina dalle 10 alle 13, i cittadini potranno usufruire gratuitamente di una serie di servizi per chi non ha dimestichezza con il mondo digitale. Un segnale forte di inclusione sociale e di amministrazione vicina ai cittadini. Per questo motivo ringrazio l’assessore Stafisso per aver ascoltato la mia richiesta dimostrando attenzione al territorio e grande capacità organizzativa”.

Nota del consigliere comunale Antonio Donato (M5S)