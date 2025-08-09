Dichiarazione del Sottosegretario al Ministero dell’Interno Prisco

Sicurezza, Città di Castello. Prisco (FdI): “Priorità per cittadini è priorità per Governo. Rinforzi e videosorveglianza ma anche il Comune faccia la sua parte”.

“Città di Castello è nel piano di potenziamento del personale dei Commissariati previsto dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza, nell’ambito delle immissioni in servizio volute dal Governo entro fine anno, per far fronte alle esigenze delle nostre città: oltre 13 mila unità tra Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza””.

Stiamo lavorando come Ministero, in collaborazione con la Prefettura di Perugia, le Forze dell’Ordine e l’Usl, per ampliare la rete di videosorveglianza e il controllo targhe nelle principali direttrici dell’Alto Tevere e presso il pronto soccorso dell’ospedale, in particolare per il contrasto dei furti in abitazione e di altri reati compiuti da criminali non residenti sul territorio, anche tenendo conto del fatto che la rete di videocamere esistente risulta piuttosto carente. Si tratta di una misura aggiuntiva e straordinaria rispetto ai fondi che il Ministero dell’Interno mette già a disposizione dei Comuni annualmente tramite bandi per la videosorveglianza. Resta comunque dirimente il ruolo dei Comuni nel controllo e nel presidio quotidiano del territorio”.