Diamo linfa al bene, anche l’Umbria chiede di tutelare i beni confiscati alle mafie

Sono oltre settanta nella regione le strutture interessate, delle quali due già affidate – Libera e Spi Cgil lanciano la campagna per chiedere che il 2% del Fondo unico giustizia sia destinato al riuso sociale di queste strutture

Con la conferenza stampa di presentazione, che si è tenuta venerdì 16 gennaio alla Camera del lavoro di Perugia, ha preso il via anche in Umbria la campagna di mobilitazione e sensibilizzazione ‘Diamo linfa al bene’, promossa dall’associazione Libera per chiedere al Governo che il 2% del Fondo unico di giustizia venga investito per sostenere i progetti di reimpiego e riutilizzo dei beni sequestrati alle mafie. Una misura, sostenuta e portata avanti a livello regionale anche dallo Spi Cgil, che riguarderebbe anche l’Umbria dove sono oltre settanta i beni confiscati alle mafie negli anni, dei quali due già affidati – “bisognerebbe abbreviare i tempi burocratici e snellire le complesse procedure di affidamento” è stato sottolineato –: circa 100 ettari di terreno a Pietralunga, sequestrati alla ‘ndrangheta e gestiti dalla cooperativa Pane&Olio, e un immobile ad Acquasparta (Casa Biagetti), confiscato a persone legate a un clan mafioso siciliano, in cui sono stati realizzati appartamenti a canone concordato per giovani coppie e single con bassi redditi. Strutture e beni che, quasi sempre, però, necessitano di importanti investimenti per poter essere riutilizzati, tornare a nuova vita ed essere legalmente remunerativi. È da questa constatazione, dall’esigenza di trovare fondi per sostenere le iniziative di riuso sociale dei beni confiscati alle mafie, che nasce la campagna ‘Diamo linfa al bene comune’.

A illustrare l’iniziativa sono stati Andrea Farinelli, segretario generale dello Spi Cgil Umbria, Patrizia Venturini, segretaria regionale dello Spi Cgil Umbria, e Brunetta Bellucci, responsabile del presidio Libera di Perugia. Presenti anche i segretari generali degli Spi Cgil provinciali di Perugia e Terni, Fabrizio Fratini e Attilio Romanelli.

“A trent’anni dalla legge 109 del 1996, con cui l’Italia ha scelto di restituire alla collettività ciò che le mafie le avevano sottratto – ha ricordato Bellucci –, sono oltre 1.200 le esperienze di riuso sociale che hanno trasformato luoghi criminali in presìdi di democrazia, lavoro e inclusione. Oggi il denaro sequestrato e confiscato costituisce il Fondo unico di giustizia. Chiediamo che una piccola parte di esso possa essere reinvestita per cambiare volto ai patrimoni illeciti e rigenerare i territori feriti dalla presenza mafiosa. Basterebbe il 2% del Fondo perché il denaro sottratto torni a far crescere il bene comune”.

Per raggiungere questo obiettivo Libera e lo Spi Cgil, grazie al suo radicamento nel territori e alla capillarità delle sue strutture e dei suoi iscritti, distribuiranno cartoline in tutta la regione, contenente questo appello, che saranno spedite per aprire una vertenza pubblica e diretta verso il Governo.