Diabete di tipo 1 nei bambini, evento divulgativo a Foligno

Per iniziativa di AGD Umbria, martedì 18 novembre dibattito sulla patologia e la sua gestione nelle strutture scolastiche. Per i piccoli show di Nicola Pesaresi

In occasione delle iniziative previste nell’ambito della Giornata Mondiale del Diabete, celebrata venerdì scorso, Foligno sarà teatro martedì 18 novembre, con inizio alle ore 16.30, di un evento divulgativo e informativo sul Diabete di tipo 1 dal titolo “Anche i bambini hanno il Diabete!”. L’appuntamento, in programma presso la “Sala Rossa” di Palazzo Trinci, è organizzato da AGD Umbria (l’Associazione per l’Aiuto ai Giovani con diabete che da quasi 50 anni sostiene i ragazzi affetti da questa patologia e le loro famiglie) in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Foligno 1 – Scuola Primaria “Santa Caterina” e il reparto di Pediatria dell’Ospedale San Giovanni Battista di Foligno e vedrà come momento centrale un confronto tra addetti ai lavori nell’ambito di un percorso informativo che mira a far conoscere e sensibilizzare sul Diabete di tipo 1 con l’obiettivo di facilitare le Istituzioni scolastiche in un’adeguata accoglienza degli studenti con tale patologia.

In particolare, si richiamerà l’attenzione su stili di vita, compresa l’alimentazione, che se relativamente al diabete assumono un aspetto stringente, sono da tenere in considerazione per tutti i bambini e i giovani, in quanto modelli che più si avvicinano al concetto “Salute”.

Utilizzando metodologie di approfondimento che prevedono anche momenti di gioco e sorriso, tanto che a conclusione dell’evento si terrà uno spettacolo del ventriloquo Nicola Pesaresi con la sua insostituibile scimmietta Isotta, prima del dibattito verrà proiettato un breve filmato dal titolo “Lino scrive alla maestra” con protagonista l’orsetto-mascotte di tutti i bimbi affetti da Diabete di tipo 1. Poi, dopo i saluti del Presidente di AGD Umbria Massimo Cipolli, del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Foligno 1 Grazia Maria Cecconi, del Dirigente del Servizio Prevenzione Sanitaria Regione Umbria Salvatore Macrì e del primario di Pediatria Prof. Alberto Verrotti di Pianella, si alterneranno negli interventi il Dr. Matteo Felicioni del reparto di Pediatria dell’Ospedale San Giovanni Battista di Foligno sul tema “Il diabete in età evolutiva”; il responsabile del Consultorio Foligno USL Umbria 2 Dr. Pietro Stella su “L’inserimento scolastico del bambino con diabete t1”; e le insegnanti Monica Capolungo, Bruna Porzi e Valeria Nicoletta che racconteranno “Un’esperienza personale in classe IV B”. La moderazione è affidata alla Dr.ssa Annalisa Bruno.

Nel corso della manifestazione i più piccoli saranno intrattenuti nell’adiacente Sala Multimediale con l’animazione di Morena e Paola e il supporto della professionista esperta in alimentazione Dr.ssa Maria Adele Bufo. I bambini partecipanti riceveranno da AGD Umbria un omaggio a ricordo dell’iniziativa.