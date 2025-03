Deruta, trovato in possesso di droga: arrestato 36enne

L’uomo arrestato era già noto alle Forze di Polizia

Il personale della Polizia di Stato di Perugia ha arrestato un 36enne per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Nello specifico, mentre erano impegnati in un servizio di prevenzione e contrasto dei reati predatori e in materia di stupefacenti, il personale della Squadra Mobile ha notato un’auto procedere lungo la E-45, in prossimità di Deruta, con un’andatura incerta; insospettito, ha quindi deciso di fermare il conducente per sottoporlo a controllo.

L’uomo – un cittadino italiano, classe 1988, gravato da precedenti di polizia –, apparso nervoso e insofferente al controllo, è stato sottoposto a perquisizione che ha dato esito positivo. Infatti, sotto il sedile del guidatore gli operatori hanno trovato 8 involucri in cellophane termosaldati contenenti della sostanza che, in seguito agli accertamenti tecnici del personale del Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica, è risultata essere stupefacente tipo eroina, per un peso di oltre 87 grammi.

