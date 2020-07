Deruta: riaprono le case dell’Acqua

Riaprono a Deruta, dopo essere rimaste chiuse per l’emergenza sanitaria, le case dell’Acqua, che tornano a disposizione dei tanti cittadini derutesi.

La riapertura degli impianti seguirà un preciso programma – spiegano da Umbria Acque – che prevederà prima la riapertura degli impianti più grandi (case dell’acqua con più erogatori) del Comune e, a seguire, tutti i restanti impianti. Dopo attenti controlli arriva il secondo parere positivo dell’Usl Umbria 1, la riapertura sarà subordinata all’applicazione di misure di prevenzione, quali: apposita cartellonistica presso gli impianti, sull’obbligo di utilizzo di mascherine e guanti durante le fasi di prelievo dell’acqua; realizzazione di segnaletica orizzontale a terra per il distanziamento degli utenti in attesa e messa a disposizione, presso ogni impianto, di prodotti igienizzanti per le mani e per le superfici in acciaio degli erogatori; incremento della frequenza di sanificazione degli erogatori. Nei prossimi giorni sul sito web dell’azienda saranno pubblicate le date di riapertura di ogni singola casa dell’acqua”.