Deruta, arrestato per stalking, maltrattamenti e lesioni personali

I Carabinieri della Stazione di Deruta hanno arrestato in flagranza di reato un 53enne italiano, ivi residente, ritenuto responsabile di atti persecutori, maltrattamenti contro familiari e conviventi e lesioni personali, all’esito di condotta attuata nei confronti della ex compagna, 42enne.

L’aggressione è avvenuta intorno alle ore 19:30, quando l’uomo, dopo aver atteso la vittima sotto la propria abitazione, l’ha colpita violentemente, utilizzando la bicicletta in suo possesso, attingendola alle gambe e al corpo.

La donna, nonostante le ferite riportate, è riuscita a contattare il Numero Unico di Emergenza – NUE – 112¸ per cui i Carabinieri sono intervenuti rapidamente e hanno rintracciato e fermato l’aggressore a poche centinaia di metri di distanza dal domicilio della donna, mentre tentava di allontanarsi con la stessa bicicletta usata per l’aggressione.

La vittima, immediatamente soccorsa, è stata trasportata presso l’ospedale di Pantalla (Todi), dove è stata medicata e refertata con una prognosi di 7 giorni per le lesioni riportate.

Nel corso delle conseguenti verifiche, è risultato che la donna essere stata già destinataria di analoghe condotte da parte del soggetto, per cui, a conclusione degli accertamenti dei Carabinieri, in forza di così gravi elementi probatori, il 53enne è stato dichiarato in stato di arresto.

Altresì, è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Spoleto per guida in stato di ebbrezza, poiché risultato positivo all’alcol test con un tasso alcolemico pari a 1,08 g/l. La bicicletta utilizzata è stata posta sotto sequestro.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato associato alla Casa Circondariale di Spoleto, ove permarrà a seguito della convalida dell’arresto e dell’applicazione a suo carico della misura della custodia in carcere sentenziata dal Giudice del Tribunale di Spoleto.

