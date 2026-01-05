Denunciato giovane per guida sotto effetto di sostanze stupefacenti

Si tratta di un 25enne italiano

La Polizia di Stato di Perugia prosegue l’attività di controllo del territorio incrementato nel periodo delle festività natalizie.

In particolare, pochi giorni fa, gli Agenti della Polizia di Stato di Foligno hanno proceduto al controllo di un’autovettura in zona Fiamenga e, all’esito di tale attività, hanno denunciato un 25enne italiano per guida in stato di alterazione da sostanze stupefacenti.

Il conducente del veicolo – soggetto peraltro già noto alla Polizia per detenzione di sostanze stupefacenti sia ai fini di spaccio che per uso personale – era stato notato in quanto, pur procedendo a velocità moderata, non riusciva a mantenere una guida lineare.

Pertanto, prima che potessero crearsi situazioni di pericolo, gli uomini del Commissariato hanno fermato l’autovettura, procedendo al controllo sia del conducente che del mezzo.

In questo modo, è stato rinvenuto e sottoposto a sequestro un quantitativo di oltre tre grammi di ketamina, che il 25enne deteneva per uso personale.

Condotto in Commissariato – ed all’esito di tutti i necessari accertamenti – i poliziotti hanno provveduto a denunciare il giovane alla Procura della Repubblica di Spoleto per il reato di guida in stato di alterazione dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti.

In più, a carico del 25enne è scattata una segnalazione amministrativa per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.

L’indagato deve comunque presumersi innocente sino alla sentenza definitiva di condanna.