Denunciato 18enne per spaccio, segnalati due coetanei

Nella tarda serata di mercoledì scorso, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Terni hanno deferito in s.l. un 18enne ternano per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio e ne hanno segnalati alla Prefettura quali assuntori altri due, suoi coetanei. Nel corso di un servizio di pattuglia, i militari hanno notato un quadriciclo in sosta in una zona appartata della frazione Papigno, con due giovani a bordo ed uno all’esterno del mezzo: sottoposti a controllo ed identificazione, i tre giovani hanno manifestato nervosismo, inducendo gli operanti ad approfondire le verifiche. Nel corso della perquisizione personale e veicolare, nello zaino del ragazzo che era in piedi fuori dal veicolo sono stati rinvenuti un barattolo di vetro contenente un pezzo unico di hashish, del peso di 36 grammi, un bilancino di precisione, bustine e materiale per il confezionamento; all’interno del veicolo, invece, uno spinello contenente hashish, pronto per esser consumato. Per il ragazzo trovato in possesso della sostanza stupefacente, maggiorenne da pochi giorni, è quindi scattata la denuncia per spaccio di sostanze stupefacenti mentre gli altri due coetanei sono stati segnalati alla Prefettura di Terni; al conducente del mezzo, avendone l’immediata disponibilità, è stata inoltre ritirata la patente di guida.

Il procedimento è pendente in fase di indagini preliminari e sino ad eventuale condanna irrevocabile l’indagato deve ritenersi innocente.