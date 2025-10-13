Denunciati quattro cittadini stranieri per ricettazione

Il Questore ha adottato anche la misura di prevenzione del divieto di ritorno nel Comune di Perugia per i prossimi quattro anni

La scorsa settimana, nell’ambito degli ordinari servizi di controllo del territorio finalizzati a prevenire i furti in abitazione e i reati predatori, il personale della Polizia di Stato di Perugia ha denunciato quattro cittadini straniero, rispettivamente classe 1998, 2000, 2001 e 2003, gravati da numerosi precedenti di polizia, ritenuti responsabile del reato di ricettazione.

Nello specifico, durante il pattugliamento cittadino in via Corcianese, i poliziotti hanno notato un’auto sospetta, hanno quindi deciso di sottoporre il conducente e i passeggeri ad un controllo più approfondito, attività che ha dato esito positivo.

Infatti, all’interno del veicolo, i poliziotti hanno rinvenuto diversi articoli alimentari e per la cura della persona, verosimilmente provento di furto.

Sospettandone quindi l’illecita provenienza, gli operatori hanno proceduto al sequestro della merce, parte della quale, facilmente deperibile, è stata consegnata alla Caritas di Perugia.

I quattro soggetti, invece, sono stati accompagnati in Questura dove, al termine delle attività di rito, sono stati deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di ricettazione.

Nei confronti dei soggetti, residenti fuori regione, il Questore ha adottato anche la misura di prevenzione del divieto di ritorno nel Comune di Perugia per i prossimi quattro anni.