Decreto Sicurezza: Fdi incontra i cittadini a Pian di Massiano

All’incontro è intervenuto anche il sottosegretario all’interno on. Emanuele Prisco

Ieri mattina, presso il tradizionale mercato di Pian di Massiano, il Coordinamento perugino di Fratelli d’Italia ha incontrato i cittadini per illustrare le novità contenute nel Decreto Sicurezza del Governo Meloni.

Accanto ai Consiglieri comunali ed agli iscritti e simpatizzanti di Perugia, è intervenuto il sottosegretario all’interno on. Emanuele Prisco, che ha sottolineato come proprio grazie a queste nuove norme è stato possibile individuare ed espellere il responsabile del grave atto di violenza avvenuto a Fontivegge pochi giorni fa.

Il Coordinatore perugino di Fratelli d’Italia Filippo Vitali, nel commentare l’iniziativa, ha sottolineato come questo pacchetto di misure “rappresenti un significativo passo in avanti per la sicurezza dei cittadini e, contemporaneamente, renda più certa e definita l’attività delle Forze dell’Ordine, a tutela anche del loro quotidiano operato per la comunità. Con il “Decreto Sicurezza” si introducono misure per rafforzare la sicurezza urbana, tutelare le persone più fragili, consolidare l’ordine pubblico e contrastare con più efficacia la criminalità organizzata”.

I perugini presenti al tradizionale mercato del Sabato hanno mostrato grande interesse per il provvedimento approvato in Parlamento e fortemente voluto dalla Premier Meloni, che rafforza la sicurezza e la tutela della legalità, sostiene le Forze dell’Ordine e introduce misure concrete contro occupazioni abusive, truffe e attività illegali.