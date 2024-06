Danza itinerante sul Minimetrò con la direzione artistica di Laura Cartocci

Perugia, 4 giugno 2024 – “IncontriAmo l’arte, in viaggio sul Minimetrò”. Si chiama così il prossimo evento organizzato da Minimetrò Spa, insieme alla ‘Umbria dance school asd”. L’appuntamento è per sabato 8 giugno, a partire dalle 16, dalla stazione di Pian di Massiano, con una Performance di danza itinerante, con la direzione artistica di Laura Cartocci. Una nuova e particolare occasione di scoprire il Minimetrò come importante sistema di trasporto sostenibile, coniugandolo, in questo caso, con l’arte.