Dalla voce dei giovani al cuore della solidarietà: ProSceniUm illumina Assisi

Il Festival è in programma sabato 8 novembre alle ore 21,15 al Teatro Lyrick di Assisi

Nove i finalisti in gara che si esibiranno dal vivo. La manifestazione quest’anno sosterrà l’associazione “Con noi”, organizzazione di volontariato per le cure palliative di Assisi

Assisi, 7 novembre 2026 – Sabato 8 novembre, alle ore 21,15, il sipario del Teatro Lyrick di Assisi si alzerà su una delle serate più attese dell’autunno musicale italiano: la settima edizione di “ProSceniUm – Festival della Canzone Città di Assisi” e del “Memorial Cristian Parisi”, concorso nazionale dedicato ai giovani talenti della musica cantautoriale.

A condurre la serata saranno due volti noti e amati dal pubblico: Rudy Zerbi, uno dei personaggi più riconoscibili della televisione italiana e Loredana Torresi, cantante, presentatrice e vocal coach. Insieme guideranno il pubblico in un viaggio tra musica, emozioni e nuove promesse del panorama musicale italiano.

Come ogni anno, il Festival ospiterà grandi nomi della musica italiana. Tra gli ospiti attesi sul palco ci saranno Federico Zampaglione, voce e mente dei Tiromancino, che riceverà il prestigioso premio “Sorella Musica”; Silvia Mezzanotte, solista ed ex voce dei Matia Bazar; e Kelly Joyce, celebre per il brano “Vivre la Vie” (oltre 800mila copie vendute nel mondo) e recentemente tornata alla ribalta grazie alla sua partecipazione al programma “Tale e Quale Show” nel 2024.

La giuria di qualità sarà composta da figure di spicco del mondo musicale e culturale italiano: Peppe Vessicchio, direttore d’orchestra, arrangiatore e compositore tra i più amati dal pubblico; Marino Bartoletti, giornalista, conduttore televisivo, esperto di musica e autore del celebre “Almanacco del Festival di Sanremo”; Alessandro Bracci, manager e avvocato esperto di diritto d’autore; Emilio Munda, produttore e autore per Sugar Music; Piero Romitelli, cantautore e autore multiplatino per Sony Publishing; Francesco Morettini, pianista e produttore discografico, più volte direttore d’orchestra al Festival di Sanremo; Ignazio Failla, speaker di Radio Subasio; e padre Alessandro Giacomo Brustenghi.

Nove i finalisti in gara, selezionati tra oltre 200 candidati provenienti da tutta Italia. Si esibiranno rigorosamente dal vivo, accompagnati dall’orchestra diretta dal maestro Paolo Ciacci. Si tratta di Valeria Farinacci (Terni), Tommaso Mauri in arte Tommy Mauri (Carate Brianza), Pasquale Raia in arte Raia (Scafati), Valentina Indelicato (Pedara), Davide Caprari (Montemarciano), Davide Cascini (Marsicovetere), Davide De Luca (Surbo), Valentina Tioli (Modena) e Luigi Bevilacqua in arte Maredè (Senigallia).

Sei saranno i premi assegnati durante la serata: il primo posto assoluto premio NuovoImaie, che prevede un contributo di 10.000 euro per la promozione dell’attività artistica del vincitore; il premio per il Miglior Testo “Stefano D’Orazio”; il premio per la Migliore Musica; il premio Siae – premio della Critica; il premio per la Canzone più radiofonica, assegnato dagli speaker di Radio Subasio, radio ufficiale del Festival; e il premio della Giuria Popolare Centro Commerciale Collestrada, votato dal pubblico in sala e da quello collegato in streaming su YouTube.

Anche quest’anno ProSceniUm rinnova il suo impegno nel sociale: l’edizione 2025 sosterrà l’associazione “Con noi”, organizzazione di volontariato per le cure palliative di Assisi, attiva dal 1994 nell’assistenza domiciliare a malati inguaribili. Durante la serata – ad ingresso gratuito – sarà possibile contribuire alla raccolta fondi attraverso i punti dedicati all’interno del teatro o con un bonifico bancario intestato a: Con Noi associazione di volontariato per le cure palliative Assisi (onlus) – UniCredit Spa Ag. di Santa Maria degli Angeli – IBAN: IT 03 L 02008 38276 000029478249.

ProSceniUm è realizzato con il patrocinio della Regione Umbria, dell’Assemblea Legislativa dell’Umbria e della Provincia di Perugia, in collaborazione con la Città di Assisi e Siae (Società italiana degli autori ed editori) e con il sostegno di NuovoImaie – i diritti degli artisti, Cna Umbria, Camera di Commercio dell’Umbria e Fondazione Perugia. Anche quest’anno Radio Subasio sarà la radio ufficiale del Festival.

Una serata di musica, talento e solidarietà: Assisi è pronta ad accendere i riflettori sui protagonisti della canzone italiana di domani.

Tutte le informazioni sono reperibili online nel sito di ProSceniUm: www.prosceniumfestival.it.

Pagina Facebook: @ProSceniUmFestival

Pagina Instagram: @prosceniumfestival