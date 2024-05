“Dal Mit 221mila euro per interventi stradali nei piccoli comuni dell’Umbria”

Nota dell’Onorevole Marchetti (Lega)

“Il Ministero dei Trasporti ha emesso finanziamenti per 221 mila euro da destinare a interventi stradali nei piccoli comuni dell’Umbria – rende noto il Segretario Regionale della Lega Umbria, On. Riccardo Augusto Marchetti – 150 mila euro andranno al Comune di Scheggia e Pascelupo, oltre 38 mila euro a Preci e più di 33 mila ad Arrone. Si tratta di cifre importanti che aiuteranno i comuni a realizzare interventi di messa in sicurezza e manutenzione di diversi tratti stradali. Un’ulteriore e concreta testimonianza della vicinanza della Lega e del Ministro Matteo Salvini a tutti i nostri territori, anche alle realtà più piccole, perché grazie al nostro lavoro, nessuno viene mai lasciato indietro. La sinergia che la Lega è riuscita a creare tra il governo regionale e quello nazionale, sta producendo risultati tangibili sempre determinanti a vantaggio di tutte le nostre comunità. Ringrazio il Ministro Matteo Salvini per avere a cuore lo sviluppo e il futuro della nostra terra e per lavorare con quotidiana abnegazione dando concretezza alle nostre promesse che, come sempre, diventano fatti”, conclude Marchetti.