Dal Ministero della Cultura oltre 12mila euro alla Biblioteca comunale Luigi Salvatorelli per l’acquisto di nuovi libri

Il contributo ministeriale permetterà di arricchire un patrimonio librario al momento di poco inferiore ai 30.000 volumi
Il Comune di Marsciano ha ottenuto un contributo pari a € 12.669,58 da parte del Ministero della Cultura, destinato alla Biblioteca comunale Luigi Salvatorelli per l’acquisto di nuovi libri. Le risorse verranno erogate in due annualità: € 12.286,99 nel 2025 e € 382,59 nel 2026.
Grazie a questo finanziamento, la Biblioteca si appresta ad arricchire e aggiornare il proprio patrimonio librario, che conta oggi poco meno di 30.000 volumi, con nuove opere che spazieranno dalla letteratura ai fumetti, dalla saggistica ai libri per bambini. Un ampliamento che permetterà di offrire agli utenti un ventaglio ancora più ampio e aggiornato di testi, rafforzando il ruolo della Biblioteca come presidio culturale e luogo di incontro per la comunità.
“Questo contributo – spiega l’assessore alla cultura Michele Capoccia – rappresenta un’opportunità di grande valore per la nostra Biblioteca. L’arricchimento del patrimonio librario non solo garantirà una maggiore varietà di testi per tutti i cittadini, ma andrà anche a potenziare la qualità delle tante iniziative ludico-formative rivolte ai più piccoli e agli studenti che la Biblioteca ospita. Il Comune di Marsciano conferma il proprio impegno a sostenere la crescita culturale e formativa del territorio, valorizzando la Biblioteca comunale come spazio di conoscenza, socialità e inclusione, che si avvale della preziosa collaborazione del nostro tessuto associativo”.