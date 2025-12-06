Dal Ministero della Cultura oltre 12mila euro alla Biblioteca comunale Luigi Salvatorelli per l’acquisto di nuovi libri

Il contributo ministeriale permetterà di arricchire un patrimonio librario al momento di poco inferiore ai 30.000 volumi

Il Comune di Marsciano ha ottenuto un contributo pari a € 12.669,58 da parte del Ministero della Cultura, destinato alla Biblioteca comunale Luigi Salvatorelli per l’acquisto di nuovi libri. Le risorse verranno erogate in due annualità: € 12.286,99 nel 2025 e € 382,59 nel 2026.

Grazie a questo finanziamento, la Biblioteca si appresta ad arricchire e aggiornare il proprio patrimonio librario, che conta oggi poco meno di 30.000 volumi, con nuove opere che spazieranno dalla letteratura ai fumetti, dalla saggistica ai libri per bambini. Un ampliamento che permetterà di offrire agli utenti un ventaglio ancora più ampio e aggiornato di testi, rafforzando il ruolo della Biblioteca come presidio culturale e luogo di incontro per la comunità.