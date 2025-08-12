Dal 14 al 17 agosto torna a Morcella “Ferragosto in Musica”  

4 serate, con spettacoli ad ingresso libero, negli spazi riqualificati del giardino “Antica Murcia”

Dopo aver ospitato, lo scorso 7 agosto, una tappa di Musica per i Borghi con il concerto del duo Musica Muta, la musica torna protagonista a Morcella, con la seconda edizione di “Ferragosto in Musica”, organizzata dall’Associazione Arcus, che si terrà nella frazione marscianese dal 14 al 17 agosto 2025. I concerti, ad ingresso gratuito, si svolgeranno a partire dalle 21.00 all’interno del giardino “Antica Murcia”, uno spazio nel centro storico, di proprietà comunale, recentemente tornato a disposizione della comunità dopo essere stato riqualificato dall’Associazione e valorizzato anche da una nuova illuminazione della strada di accesso, in via della Fonte, realizzata dal Comune.

4 serate da passare tra la musica live, che spazierà dal jazz alla dance, e il cibo della tradizione locale con l’apertura, ogni sera, degli stand gastronomici a partire dalle 19.30.

Il 14 agosto si esibirà il gruppo dei 4×8 mentre a Ferragosto sarà la volta del dj set con DJ Subicini e il suo “Memories”. L’eleganza e il ritmo del jazz sarà protagonista di sabato 16 con il gruppo “I Civico Jazz”. Nel pomeriggio di domenica 17, alle 18.00 presso il teatrino della frazione è in programma lo spettacolo “Teatro in Favola” di Isola di Confine, mentre dalle ore 21.00 sarà il gruppo “Pillole in Musica” a chiudere l’edizione 2025 della manifestazione.