Da Magione a Rimini: la ‘bakery moderna’ di Molini Fagioli conquista il Sigep

Tradizione molitoria e visione moderna nei panificati, pizza, lievitati dolci e viennoiserie protagonisti nei 5 giorni dell’evento . Presentate alcune novità di prodotto e progetti futuri. Il 2026 sarà “targato Pasticceria”

Un’occasione per condividere competenze, esperienze e visioni sul mondo della panificazione, della pasticceria e della pizza, in un susseguirsi di consistenze, lievitazioni e profumi che hanno trasformato lo stand della Molini Fagioli in un luogo di incontro, confronto e racconto. La storica azienda di Magione, presente per il quarto anno al Sigep di Rimini, evento di riferimento e ispirazione per la community del Foodservice, ha portato in scena la sua ‘bakery contemporanea’, dove panificati, pizza, lievitati dolci e viennoiserie sono stati protagonisti di un’esperienza che unisce tradizione molitoria e visione moderna.

In questa cornice sono state presentate anche due novità di prodotto: l’orzo tostato, dalle note aromatiche calde e rustiche, e lo spezzato di segale, caratterizzato da gusto deciso e complessità organolettica, utilizzati nelle ricette di pizzaioli, panificatori e pasticceri ospiti nei cinque giorni di evento. Qui, i professionisti hanno potuto confrontarsi con il team tecnico di Molini Fagioli, una squadra di professionisti che rappresenta un valore strategico per il brand e un importante punto di forza per gli operatori del settore. Ne fanno parte Rolando Morandin, fondatore della storica Pasticceria Morandin e riferimento nel mondo dei lievitati artigianali, Francesca Morandin, tecnologa alimentare e specialista in lievito madre, e Giuliano Pediconi, responsabile Ricerca e Sviluppo di Molini Fagioli, impegnato nello studio dei processi produttivi e nell’innovazione consapevole delle lavorazioni.

Un’altra novità annunciata riguarda il 2026, un anno che sarà “targato Pasticceria”, ha dichiarato Daniele Belletti, direttore commerciale Molini Fagioli.