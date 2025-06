Si tratta di un 36enne nigeriano

Nella mattinata odierna, in via Dottori, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Perugia hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino nigeriano di 36 anni, senza fissa dimora e con precedenti di polizia, ritenuto responsabile dei reati di resistenza a un pubblico ufficiale, lesioni personali e porto abusivo di oggetti atti ad offendere, fattispecie, quest’ultima, per cui è stato deferito in stato di libertà.

I militari sono prontamente intervenuti all’esito di richiesta al Numero Unico di Emergenza – NUE – 112 formulata da personale di “Busitalia”, che segnalava la presenza, a bordo di un mezzo pubblico di linea, di un individuo sprovvisto di titolo di viaggio, il quale rifiutava di esibire un documento di identità.

Al sopraggiungere dell’equipaggio a bordo della “Gazzella”, l’uomo, in evidente stato di alterazione, si è opposto attivamente al controllo, avventandosi sia contro il personale addetto al trasporto pubblico che nei confronti dei militari intervenuti.

Dopo un breve contatto fisico, nel corso del quale un dipendente di “Busitalia” e un militare hanno riportato lievi lesioni, l’individuo è stato neutralizzato e sottoposto a perquisizione personale, durante la quale è stato trovato in possesso di un coltello, illegalmente portato, della lunghezza di 20 cm.

In ragione della condotta tenuta e dei rilevanti elementi indiziari raccolti a suo carico, il 36enne è stato dichiarato in stato di arresto e deferito in stato di libertà per le ipotesi delittuose anzidette, per cui sarà trattenuto presso le camere di sicurezza della sede del Comando Provinciale, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida che si celebrerà innanzi il Giudice del locale Tribunale.