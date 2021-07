Crisi aziendali Spoleto: la Lega chiedono maggiore attenzione e integrazione con il territorio. Proposta dai Senatori Lucidi e Alessandrini

Tra le richieste presentate dalla Lega in Commissione Industria al Senato ci sono state due particolari novità. La prima riguarda una maggiore attenzione e coordinamento alle filiere produttive, anche in fase di approvazione e monitoraggio di bandi e progetti di rilancio e sviluppo. La seconda richiesta invece è relativa ad un allargamento dell’interferenza dell’area di crisi anche con i territori limitrofi che per Legge non sono ricompresi nella geografia dell’area di crisi complessa per come essa è definita. Abbiamo letto alcune dichiarazioni stampa secondo cui ci sarebbe stata una dimenticanza e superficialità nei confronti di Spoleto da parte della Lega. Rigettiamo queste dichiarazioni al mittente sottolineando che il lavoro svolto era circoscritto soltanto alle aree di Narni e Terni, all’interno delle quali abbiamo chiesto maggiore sinergia anche con territori che ricadono sotto altre misure economiche e finanziarie, ad esempio regionali o europee, come per Spoleto. La Lega tiene sotto controllo tutta la realtà industriale regionale, e in molti casi è l’unica forza politica che può parlare a ragion veduta di determinate situazioni, Ex-Novelli su tutte. Altri esponenti politici dovrebbero restare nel silenzio che li ha contraddistinti fino ad ora.