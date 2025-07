Cresce la Società di mutuo soccorso Centro Ets, mutua di Banca Centro

Approvato il bilancio 2024. Il presidente Luciano Fiori: “Prevenzione, sostegno alle famiglie e cultura al centro della nostra attività”

La Sms Centro Ets, Società di Mutuo Soccorso fondata nel 2007, si è riunita per approvare il bilancio 2024 e rinnovare le cariche sociali anche alla presenza dei vertici di Banca Centro, socio sostenitore, per la quale erano presenti il presidente Carmelo Campagna, il vicepresidente Florio Faccendi e il direttore generale Umberto Giubboni. Il bilancio della Sms Centro Ets ha evidenziato la crescita dei numeri, soprattutto quello dei soci e delle attività intraprese durante l’anno.

Nel corso del 2024 i soci sono arrivati a 4.464, con un aumento del 6 per cento rispetto all’anno precedente: di questi, 2.189 donne e 2.275 sono uomini suddivisi in proporzioni uguali tra clienti e soci di Banca Centro.

Il consiglio di amministrazione, rinnovato fino al 2028, vede la conferma di tutti i componenti del consiglio uscente: alla presidenza Luciano Fiori e alla vicepresidenza Carlo Peruzzi; i consiglieri sono Ivo Coppola, Chiara Lucacchioni, Giancarlo Lunghi, Gaetano Menafra, Daniela Roggi, Adelmo Rosini e Massimo Sguerri. L’organo di controllo sarà composto da Giuseppe Tammaro (presidente), Luca Francesco Baldi e Roberto Dragoni revisori.

“Le numerose campagne di prevenzione del 2024 – ha detto il presidente Luciano Fiori – hanno avvicinato nuovi soci. Quest’anno ci siamo concentrati sul tema della salute attivando ben sei campagne: quella dell’igiene dentale, della prevenzione senologica, urologica e cardiologica, l’importante campagna sulla corretta alimentazione e quella sulla salute mentale. Inoltre abbiamo voluto dare un contributo straordinario ai nostri soci per le visite medico sportive che sarà replicata anche quest’anno dal 1 agosto al 31 ottobre, così come la campagna per l’acquisto delle lenti da vista e degli occhiali attiva dal 1 ottobre al 31 dicembre”.

L’impegno della Mutua non si esprime solo in campo sanitario, ma si sta sviluppando fortemente anche in campo culturale: nel 2024, nel concorso di Banca Centro per le borse di studio per i soci, i clienti e i loro figli, sono stati premiati 31 figli di soci o soci della Mutua, mentre per l’anno in corso saranno riservate ai soci Sms o loro figli ben 55 borse di studio.

Sono poi ripartire le iniziative culturali grazie alla convezione stipulata nel 2024 con il Teatro Verdi di Montecatini, le agevolazioni per l’acquisto dei biglietti degli Atp Finals a Torino e il sostegno alle attività ludiche con i campi estivi.

In occasione dell’Assemblea è stata presentata la prossima proposta culturale in programma per il fine settimana del 4 e 5 ottobre con ‘Il clavigero: il risveglio del Duomo di Siena’, una delle esperienze culturali speciali che consentirà di ammirare il Pavimento scoperto, la Libreria Piccolomini e la Porta del Cielo in una visita esclusiva in compagnia di chi custodisce le chiavi del Duomo di Siena. Sarà possibile prendere parte al tour, seguendo l’apertura, l’accensione delle luci, l’organizzazione e la preparazione all’accoglienza insieme a coloro che quotidianamente si adoperano al ‘risveglio’ della Cattedrale.