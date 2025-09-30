Creatività ‘al volante’: studenti del Nid di Perugia rivestono la Macan elettrica

I talenti del Nuovo istituto design si sono messi in gioco su committenza del Centro Porsche Perugia ‘wrappando’ un’auto e presentando i progetti attraverso la realtà aumentata

Da un lato il Nuovo istituto design (Nid) di Perugia con i suoi giovani promettenti talenti, dall’altro un’azienda solida, concessionaria di un marchio prestigioso e iconico di livello mondiale, il Centro Porsche Perugia: dalla collaborazione di queste due realtà è nato un progetto che ha unito didattica, creatività e mondo del lavoro: si tratta di ‘Wrap outline Porsche Macan elettrica’ ed è l’esperienza vissuta dagli studenti del primo anno di Graphic design che hanno elaborato dei progetti creativi per la realizzazione di livree personalizzate per la nuova Porsche Macan elettrica, mentre quelli del secondo anno di Product e Interior design hanno progettato un ambiente 3D in realtà virtuale per la visualizzazione, su schermo e sul visore, delle Porsche personalizzate.

I risultati di questo progetto sono stati presentati nel corso dell’evento ‘Immersive wrap’ al Centro Porsche Perugia di via Settevalli, durante il quale è stato possibile visualizzare i rivestimenti e le finiture dell’auto elaborati dagli studenti attraverso un’esperienza immersiva con il visore, ma anche analizzare i dettagli dei diversi lavori, interagendo con uno schermo touch per vedere studio e scelte stilistiche.

La collaborazione si è sviluppata nel corso dell’anno accademico 2024-2025 prevedendo diversi step, come una vera e propria committenza professionale: dopo un’attenta fase di studio ed analisi del brand e dei suoi valori, ogni studente ha realizzato un wrap coniugando stile, eleganza e sostenibilità ambientale.