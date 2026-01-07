Si tratta di un 42enne cittadino italiano

Ieri mattina, il personale della Polizia di Stato è intervenuto presso una struttura ricettiva a Ponte San Giovanni per una segnalazione di persona molesta, a seguito del quale ha tratto in arresto un 42enne cittadino italiano per il reato di resistenza, violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale; l’uomo è stato, altresì, denunciato per il reato di lesioni a Pubblico Ufficiale.

Nello specifico, gli agenti, intervenuti presso l’Hotel, hanno trovato l’uomo in forte stato di agitazione e in condizioni di alterazione psicomotoria, mentre era intento ad urlare.

Nonostante i tentativi di riportarlo alla calma e identificarlo, l’uomo ha aggredito i poliziotti, spintonandoli, sputandoli e colpendoli al corpo.

Con non poche difficoltà, considerato anche lo stato di agitazione dell’uomo, gli agenti sono riusciti a contenerlo in sicurezza.

Dopodiché, gli operatori hanno richiesto l’intervento del personale sanitario che, giunto sul posto, ha accompagnato l’uomo presso il locale nosocomio per gli accertamenti del caso.

Nel contesto, anche i poliziotti si sono sottoposti a visita nell’ambito della quale, a entrambi, sono state diagnosticate lesioni personali giudicate guaribili, rispettivamente, in 7 e 10 giorni.

In seguito, al termine degli atti di rito, il 42enne è stato sottoposto a perquisizione, estesa anche al veicolo, che ha dato esito positivo. Infatti, all’interno dell’auto in uso all’uomo, gli operatori hanno rinvenuto alcune dosi di sostanza risultata poi, all’esito degli accertamenti tecnici del Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica, stupefacente tipo hashish e marijuana, sottoposta a sequestro.

Accompagnato in Questura, al termine degli atti di rito, l’uomo è stato tratto in arresto per i reati di resistenza, violenza e minacce a pubblico ufficiale e, su disposizione del PM di turno, trattenuto agli presso le camere di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida.

L’uomo, inoltre, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di lesioni personali a Pubblico Ufficiale e sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente, con contestuale ritiro della patente di guida.