Costanza Laliscia porta l’Italia sul gradino più alto del podio dello Zigulí Test Event FEI Endurance European Championship

Costanza Laliscia porta l’Italia sulla vetta del podio dello Zigulí Test Event FEI Endurance European Championship che si è svolto il 31 agosto a Castiglione del Lago come prova generale del Campionato d’Europa 2025.

In sella a Zagara di Chia la giovane amazzone perugina, atleta di punta del Fuxiateam, con una velocità media di 17,097 km/h e di 22,684 Km/h nell’ultimo giro, ha volato sul traguardo finale della CEI3*, dopo un testa a testa con due degni avversari spagnoli che non hanno mai lasciato le prime posizioni durante tutto il percorso dei 160 km: Omar Blanco Rodrigo in sella a Fatal e Maite Pradera Ledo su Sarabi D’Abalume 64.62. Zagara di Chia, femmina di purosangue arabo di nove anni, si è aggiudicata anche il premio Best condition da parte della commissione veterinaria e il premio Anica come miglior purosangue arabo nato in Italia. A Fatal, medaglia di bronzo ai campionati del mondo giovani cavalli 2023, è andato il premio Anica Waho come miglior purosangue arabo a livello internazionale.

Tutto italiano il podio della CEI2* sui 120km: al vertice Nicola Erculei (Lazio) su Shamal, seguito da Patrizia Cianferoni (Toscana) su Urpinu e da Luca Bucarelli (Toscana) su Bidunele Di Barbagia

A tagliare per prima il traguardo della CEI1* sulla distanza di 101km è stata Valentina Galli (Emilia Romagna) in sella a Burgos; seconda classificata, su Haifa Du Barthas, l’umbra Mariachiara Fagiani, argento agli ultimi Campionati Italiani a Pratoni del Vivaro; e terzo posto per l’irachena Ali Sabti Al-Ali Basha Zubaidah su Baggio De Lurieq.

Prova superata a pieni voti per il Comitato organizzatore dello Zigulì Test Event FEI Endurance European Championship, Italia Endurance, che tornerà protagonista nell’ex aeroporto Eleuteri di Castiglione del Lago il 21 giugno 2025 per l’atteso Campionato Europeo di endurance equestre. Tutte le tre competizioni si sono svolte all’insegna del comfort e della sicurezza per gli atleti, confermando quello che la stessa Sharon Du Plessis, delegato tecnico FEIper il test event, aveva già sottolineato il giorno prima: l’allestimento dell’impianto e del percorso sorprendentemente curato e la capacità del comitato organizzatore, Italia Endurance, di organizzare eventi di successo a livello internazionale sempre in piena sinergia con la Federazione Italiana Sport Equestri, la Federazione Equestre Internazionale, e le istituzioni locali.