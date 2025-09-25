Corri per Leo il 28 settembre al Percorso verde di Perugia

Domenica 28 settembre, presso il Percorso Verde “Leonardo Cenci” di Perugia, si terrà la sesta edizione della corsa podistica Corri Per Leo organizzata dal gruppo sportivo della Fondazione Avanti Tutta, ASD Avanti Tutta per Leonardo.

Alla Corri Per Leo si può partecipare con un percorso di 9,3 km (3 giri da 3,1 km) COMPETITIVO E NON COMPETITIVO [iscrizioni su www.icron.it) con ritrovo alle ore 8:30 e partenza alle ore 9:30, ed una passeggiata a passo libero di 2,0 km (iscrizioni sul posto) che inizierà subito dopo la partenza della competitiva.

Partenza ed arrivo della manifestazione sarà presso il velodromo del percorso verde, lato Bar del Ciclismo.

Lo sport quale strumento di inclusione e solidarietà. Ma anche simbolo di uno stile di vita sano e corretto. Questa è la mission di “Avanti Tutta” insieme alla volontà di promuovere la pratica sportiva nei protocolli di terapia contro il cancro e sostenere campagne di solidarietà per acquistare materiale per il reparto di oncologia dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia.

L’organizzazione della corsa Corri per Leo vuole essere una ulteriore testimonianza del messaggio lasciato da Leonardo Cenci, autentico campione di vita e di sport!

Quest’anno la Fondazione Avanti Tutta, organizzatrice dell’evento, sarà presente anche alla giornata Sharper Night (Notte dei Ricercatori universitari) del 26 settembre con un proprio stand e con l’iniziativa RICERCA IN MOVIMENTO.

Visitando alcune delle postazioni della Notte dei Ricercatori, che si terrà presso l’Aula Magna della Università ed i giardini del rettorato, i partecipanti scopriranno ricerche innovative e consigli pratici per adottare stili di vita più sani e potranno iscriversi gratuitamente alla passeggiata ” Corri per Leo”, in programma domenica 28 settembre, ricevendo un omaggio Avanti Tutta.

AVANTI TUTTA PER LEONARDO A.S.D.