Coronavirus in Umbria: ci sono 2 vittime, migliorano i numeri dei ricoverati. I nuovi casi sono 32, i guariti sono invece 47

Migliorano ancora i numeri dei ricoverati in Umbria per coronavirus, in base ai dati sul sito della regione, nella giornata di oggi si registrano 49 ricoverati, dei quali 5 si trovano in terapia intensiva, dato questo invariato negli ultimi giorni.

Sono 47 i guariti, ma purtroppo si registrano anche 2 decessi. Gli attualmente positivi al virus sono 1.197, 17 in meno di ieri e i nuovi casi di positività sono invece 32, in base all’analisi di 2.411 tamponi molecolari e 3.245 test antigenici. Il tasso di positività si attesta allo 0,56 per cento.