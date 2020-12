Coronavirus: i dati continuano a scendere. Oggi 157 positivi su 3565 tamponi

Continua il calo degli attualmente positivi al Covid in Umbria: se ne contano altri 181 in meno nell’ultimo giorno, ora 3.548 (ieri erano 3.729) secondo i dati della Regione aggiornati al 23 dicembre. Nelle ultime 24 ore sono stati accertati 157 nuovi positivi, su 3.565 tamponi analizzati (484.909 in tutto dall’inizio della pandemia), con un tasso di positività che risale leggermente al 4,4%. I guariti iti sono 332 (23.421 in tutto) e ci sono sei deceduti in più (584). Scendono i ricoverati, 279 in tutto (nove in meno di ieri), dei quali 40, quattro in meno, in terapia intensiva.