Coronavirus: altri 10 casi in Umbria. Secondo i dati diffusi dalla Regione salgono a 99 gli attualmente positivi

Sono dieci, nove in più rispetto a ieri, i nuovi casi di coronavirus accertati in Umbria nell’ultimo giorno, 1.559 totali. Secondo i dati della Regione salgono quindi da 90 a 99 i soggetti attualmente positivi. Segnalato anche un nuovo guarito, 1.380, e un dimesso dall’ospedale di Perugia. I ricoverati scendono quindi da 11 a dieci, uno in terapia intensiva. Sempre 80 le persone morte per il Covid in Umbria. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1.755 tamponi, 135 mila 130 in totale