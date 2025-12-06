Cordoglio della Regione Umbria per la scomparsa del professor Giuseppe Calzoni

La presidente Proietti: “Ha contribuito in modo decisivo alla crescita dell’Università degli Studi di Perugia e dell’intero territorio”

Perugia, 6 dicembre 2025 – La Regione Umbria esprime profondo cordoglio per la scomparsa del professor Giuseppe Calzoni, già rettore dell'Università degli Studi di Perugia dal 1994 al 2000, figura di grande rilievo per il mondo accademico umbro e nazionale.

La presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, manifesta vicinanza alla famiglia e all’intera comunità universitaria, ricordando l’impronta straordinaria che il professor Calzoni ha lasciato nell’Ateneo e nella vita culturale e istituzionale della regione.

“Il professor Calzoni è stato un protagonista autentico della storia recente dell’Università degli Studi di Perugia – afferma la presidente Proietti. Durante il suo rettorato ha saputo coniugare rigore scientifico, visione e capacità di governo, accompagnando l’Ateneo in una fase di espansione e innovazione che ha contribuito a rafforzare il ruolo dell’Umbria nel panorama nazionale della formazione e della ricerca. La sua eredità continua a vivere nelle persone e nelle istituzioni che ha guidato con passione e competenza”.