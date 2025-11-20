Corciano rinnova i parchi: 100mila euro per nuovi giochi e spazi sicuri



Al via gli interventi nelle aree verdi del territorio, installazioni nuove già da fine novembre

Il Comune di Corciano ha stanziato un investimento di 100mila euro per rinnovare le attrezzature ludiche ormai datate o danneggiate presenti in diversi parchi del territorio. Le aree verdi saranno arricchite con nuovi giochi a partire dalla fine di novembre.

Un ulteriore investimento, sempre di 100mila euro, è previsto anche per il 2026.

Gli interventi riguarderanno: Capocavallo (centro storico) 1 scivolo, Capocavallo (via Copernico) 2 giochi a molla, Terrioli (via Cechov) 1 dondolo, Valmarino 1 dondolo, scuola materna di Chiugiana 1 gioco a molla e 1 tunnel, scuola materna Lucina 1 scivolo e 1 gioco per arrampicata, scuola materna Girasole 1 casetta, nido Albero Azzurro 1 scivolo, spazio verde in via Gramsci 1 altalena, 1 scivolo e 1 gioco a molla, spazio verde in via Gandhi 1 scivolo, Parco delle Fate 1 scivolo, 1 altalena e 1 gioco a molla, spazio verde di San Mariano (circolo) 1 girello, spazio verde in via Ricasoli 1 altalena, Parco dei Tigli 1 scivolo, 1 altalena e 1 dondolo, spazio verde in via Crispi 1 altalena, 1 scivolo e 1 gioco a molla, spazio verde in via Rosmini 1 altalena, 1 scivolo e 1 gioco a molla, spazio verde in via Amendola 1 altalena, 1 scivolo e 1 gioco molla, Rigo 1 girello.

«Prendersi cura dei nostri parchi è di particolare importanza per questa amministrazione – sottolinea il sindaco Lorenzo Pierotti – Sono luoghi dove i bambini trascorrono il loro tempo libero in modo spensierato, imparano a socializzare e vivono le prime esperienze di autonomia. Garantire spazi sicuri, belli e accoglienti è un investimento sul loro benessere e sul decoro urbano di tutto il territorio. Con questi interventi continuiamo a mettere al centro le famiglie e la qualità della vita nei nostri quartieri».

Sito ufficiale www.comune.corciano.pg.it