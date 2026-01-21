Corciano, mostra patente falsa, denunciato dalla polizia locale

Si tratta di un cittadino di nazionalità pakistana

Nei giorni scorsi, in occasione dei controlli stradali effettuati sul territorio cittadino, la polizia locale di Corciano ha fermato un uomo, un cittadino di nazionalità pakistana, alla guida di un’auto.

Gli agenti, grazie alla specializzazione acquisita e all’uso di sofisticate apparecchiature in dotazione, hanno riscontrato anomalie nel documento esibito. Per accertamenti più approfonditi, l’uomo è stato invitato al comando dove l’Ufficio falsi documentali ha analizzato la patente di guida rumena tramite strumentazione tecnica.

L’analisi ha confermato che il documento era falso, poiché privo dei sistemi di sicurezza originali. Di conseguenza, la patente è stata sequestrata e il veicolo sottoposto a fermo amministrativo. Il conducente, dopo il fotosegnalamento, è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica del Tribunale di Perugia.

