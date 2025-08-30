Corciano in movimento riparte da Mantignana

80
   

La passeggiata in occasione di “Mantignana in settembre”

   

Dopo la pausa estiva, torna “Corciano in movimento“, il format promosso dal Comune di Corciano per incentivare la socialità e la partecipazione attraverso lo sport e le attività all’aria aperta. Il primo appuntamento è in programma domenica 7 settembre a Mantignana, in occasione dell’ultima giornata della tradizionale rassegna “Mantignana in settembre”.

Nella stessa giornata, sempre nell’ambito della manifestazione, prenderà il via anche una gara organizzata dalla Asd Lake Bike Team e approvata dalla Federazione Ciclistica Italiana, valida come competizione di ciclismo fuoristrada nelle specialità Enduro, E-Enduro e Mini Enduro, confermando il ruolo di Mantignana come luogo di sport, aggregazione e divertimento.

«Con Corciano in movimento – sottolinea l’assessore allo sport Francesco Cocilovo – vogliamo rafforzare il legame tra attività fisica, benessere e comunità. Ripartire da Mantignana, in un contesto di festa così sentito, è un modo per valorizzare le frazioni e la loro capacità di fare rete. Un grazie particolare va al Circolo Arcs per l’impegno nell’organizzazione di “Mantignana in settembre”, che di anno in anno cresce e coinvolge sempre più cittadini, non solo del nostro territorio».

Sito ufficiale www.comune.corciano.pg.it

         

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE