Corciano in movimento chiude il 2025 con una passeggiata tra le bellezze di Solomeo

Ultimo appuntamento dell’anno per il format dedicato a sport, socialità e attività all’aria aperta

CORCIANO – Ultimo appuntamento del 2025 per Corciano in movimento, il format promosso dal Comune di Corciano per incentivare la socialità e la partecipazione attraverso lo sport e le attività all’aria aperta. L’iniziativa saluterà l’anno con una passeggiata immersa nelle bellezze paesaggistiche di Solomeo.

La camminata, aperta a tutti, si terrà domenica 30 novembre con ritrovo alle 9.45 al campo sportivo del borgo e partenza alle 10. Il percorso, di circa 5 chilometri, non richiede particolari preparazioni fisiche; è consigliato un abbigliamento comodo.

Le attività riprenderanno a inizio 2026 con un nuovo programma inserito nel progetto SporT al centro, realizzato in sinergia dai Comuni di Corciano, Castiglione del Lago e Passignano sul Trasimeno. Il progetto animerà i tre territori con eventi e iniziative sportive volte a promuovere crescita, inclusione e coesione sociale, oltre al turismo sportivo, valorizzando lo sport come strumento di dialogo e collaborazione tra le diverse realtà associative locali.

