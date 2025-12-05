Corciano firma il patto “Cittadinanza per ogni stagione”

Un accordo tra Comune, scuole e associazioni per rafforzare il senso civico dei ragazzi dai 9 ai 16 anni attraverso attività educative e laboratoriali

È stato firmato a palazzo Comunale il patto di collaborazione “Cittadinanza per ogni stagione”, esito di una proposta avanzata dalla cooperativa sociale Frontiera Lavoro e parte integrante del progetto Urban Education Network. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere percorsi di cittadinanza attiva tra i giovani del territorio.

“L’accordo mette al centro i nostri giovani – afferma Giordana Tomassini, assessore con delega alla Coesione sociale – promuovendo attività laboratoriali ed educative rivolte ai ragazzi dai 9 ai 16 anni, con l’obiettivo di rafforzarne il senso civico e la partecipazione attiva alla vita di Corciano. Attraverso iniziative artistiche, naturalistiche, di protezione civile, di primo soccorso, coaching valoriale e percorsi scolastici dedicati, i minori potranno conoscere meglio il proprio territorio, prendersene cura e diventare protagonisti di proposte per tutta la comunità”.

Il progetto si realizza grazie a una preziosa rete di realtà locali: Ovus Corciano pubblica assistenza odv, Gruppo Protezione civile Corciano, associazione Arcaes aps asd, Frontiera Lavoro soc. coop. coc., associazione Risorse e Talenti, Istituto comprensivo “Benedetto Bonfigli” di Corciano.

Un impegno condiviso per educare alla cittadinanza attiva e alla cura dei beni comuni, in ogni stagione della crescita.