Corciano, Demos sostiene la candidatura a sindaco di Pierotti

Il coordinatore Riccardo Vescovi: “Supporto convinto perchéfin dal primo momento si è dimostrato attento alle nostre istanze”

Democrazia Solidale (Demos), partito progressista e democratico, attento ai temi sociali e all’ambiente, con solidi valori di riferimento europeisti e cristiani, dopo aver fatto recente ingresso in Parlamento grazie al neodeputato e segretario nazionale Paolo Ciani, comincia la sua corsa anche in Umbria.

E lo fa ufficialmente sostenendo, nelle prossime elezioni amministrative a Corciano, il candidato sindaco del centrosinistra Lorenzo Pierotti.

“Il nostro partito – spiega il segretario regionale Riccardo Vescovi – pone al centro del suo impegno politico la giustizia sociale, la lotta contro le povertà, la costruzione di un nuovo “noi” che susciti passioni, entusiasmi ma anche impegno e responsabilità per il bene di tutti. Per questo ci sentiamo in sintonia con la candidatura di Pierotti con il quale abbiamo avuto la possibilità di discutere questi temi e condiviso l’impegno ad approfondirli nel programma elettorale per tradurli in atti nel prossimo mandato amministrativo”.

Democrazia Solidale porterà sicuramente uno o più candidati all’interno di una delle liste che sosterranno il candidato Sindaco Lorenzo Pierotti. Particolare attenzione sarà data al tema delle povertà, in particolare a quella delle giovani famiglie, nonché al tema della solitudine degli anziani e dei servizi connessi. Appuntamenti specifici saranno dedicati a questi argomenti nelle prossime settimane, attraverso l’incontro delle realtà che già operano sul territorio.