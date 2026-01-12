Corciano, al via il rinnovamento dei parchi del territorio

Nuovi giochi per le aree verdi

Il Comune di Corciano annuncia l’avvio, nei prossimi giorni, di un importante intervento di rinnovo delle aree gioco presenti nei parchi e nelle aree verdi del territorio. I giochi più datati verranno progressivamente dismessi per lasciare spazio a nuove attrezzature, moderne e sicure, pensate per il divertimento e il benessere di bambine e bambini.

L’intervento interesserà numerose zone, dal centro storico alle frazioni, con l’installazione di scivoli, altalene, molle, dondoli, giochi a molla, girelli, casette e strutture per l’arrampicata. Un’azione diffusa e capillare che punta a rendere i parchi luoghi sempre più accoglienti, inclusivi e funzionali per le famiglie.

Nel dettaglio, le nuove attrezzature saranno collocate nelle seguenti aree: Capocavallo (centro storico e via Copernico), Terrioli, Valmarino, le scuole dell’infanzia e il nido coinvolti, oltre a numerosi parchi e vie del territorio, tra le quali via Gramsci, via Gandhi, Parco delle Fate, San Mariano, Parco dei Tigli e altre aree verdi di quartiere.

«Si tratta di un piccolo ma significativo investimento – sottolinea l’amministrazione comunale – che conferma l’attenzione verso i più piccoli e la qualità degli spazi pubblici. I parchi sono luoghi di incontro, socialità e crescita, e meritano cura e continuità negli interventi».

Il percorso di riqualificazione «non si fermerà qui, siamo sempre attenti nel migliorare e ampliare le dotazioni ludiche delle aree verdi comunali».

L’amministrazione invita i cittadini a seguire i canali istituzionali per restare aggiornati sulle tempistiche delle installazioni e sull’avanzamento dei lavori.

Sito ufficiale www.comune.corciano.pg.it