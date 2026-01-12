Corciano, al via il rinnovamento dei parchi del territorio

Il Comune di Corciano annuncia l’avvio, nei prossimi giorni, di un importante intervento di rinnovo delle aree gioco presenti nei parchi e nelle aree verdi del territorio. I giochi più datati verranno progressivamente dismessi per lasciare spazio a nuove attrezzature, moderne e sicure, pensate per il divertimento e il benessere di bambine e bambini.

L’intervento interesserà numerose zone, dal centro storico alle frazioni, con l’installazione di scivoli, altalene, molle, dondoli, giochi a molla, girelli, casette e strutture per l’arrampicata. Un’azione diffusa e capillare che punta a rendere i parchi luoghi sempre più accoglienti, inclusivi e funzionali per le famiglie.

Nel dettaglio, le nuove attrezzature saranno collocate nelle seguenti aree: Capocavallo (centro storico e via Copernico), Terrioli, Valmarino, le scuole dell’infanzia e il nido coinvolti, oltre a numerosi parchi e vie del territorio, tra le quali via Gramsci, via Gandhi, Parco delle Fate, San Mariano, Parco dei Tigli e altre aree verdi di quartiere.

«Si tratta di un piccolo ma significativo investimento – sottolinea l’amministrazione comunale – che conferma l’attenzione verso i più piccoli e la qualità degli spazi pubblici. I parchi sono luoghi di incontro, socialità e crescita, e meritano cura e continuità negli interventi».

Il percorso di riqualificazione «non si fermerà qui, siamo sempre attenti nel migliorare e ampliare le dotazioni ludiche delle aree verdi comunali».

L’amministrazione invita i cittadini a seguire i canali istituzionali per restare aggiornati sulle tempistiche delle installazioni e sull’avanzamento dei lavori.

