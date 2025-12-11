Convalidati gli arresti domiciliari per il dirigente del Comune di Foligno accusato di tentato omicidio



Il gip di Spoleto ha confermato la misura cautelare nei confronti dell’uomo, ritenuto responsabile di aver colpito con una coltellata all’addome il proprietario di un cane durante una lite avvenuta nel centro cittadino, episodio che sarebbe scaturito da questioni legate agli animali dei due coinvolti.

Dopo l’aggressione, il dirigente era stato fermato dagli agenti del commissariato di Foligno, che avevano anche sequestrato il coltello.

Il giudice si è invece riservato di decidere sulla richiesta avanzata dal difensore dell’indagato, che ha domandato l’applicazione di una misura meno restrittiva rispetto ai domiciliari.

La persona ferita è ancora ricoverata in ospedale, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Secondo quanto riportato dalla TgR Umbria, la difesa del dirigente sostiene che l’uomo abbia agito per legittima difesa.