Controlli straordinari dell’Arma: tre persone sanzionate amministrativamente e due allontanate con f.v.o.

Nell’ambito dei rafforzati controlli eseguiti sulle strade della Provincia, negli ultimi giorni, dai Carabinieri del Comando Provinciale di Terni, con l’impiego di pattuglie dei Nuclei Radiomobili e delle Stazioni, sono state comminate alcune sanzioni amministrative per violazioni delle norme del Codice della Strada e per ubriachezza. In particolare:

 i militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Amelia, in collaborazione con personale della Stazione di Giove, hanno segnalato amministrativamente per guida in stato di ebbrezza, con tasso alcolico superiore a 0,5 ed inferiore a 0,8 g/l, un 34enne straniero controllato, nella notte tra sabato e domenica scorsi, nel territorio di Attigliano: l’uomo è stato sanzionato anche per guida senza patente e poiché il veicolo condotto, posto in sequestro, è risultato sprovvisto sia di copertura assicurativa che di carta di circolazione in regola;

 nella periferia del capoluogo, invece, i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno sorpreso un 44enne ternano alla guida di un veicolo nonostante avesse la patente revocata; i successivi accertamenti sul mezzo hanno poi consentito di accertare che lo stesso era già sottoposto a fermo amministrativo per un’analoga violazione commessa dal proprietario. A conclusione dell’attività i militari hanno elevato una sanzione di oltre 5.000,00 € nei confronti del conducente, un’altra di circa 2.000,00 € a carico del proprietario del veicolo e sottoposto lo stesso a sequestro ai fini della confisca;

 un’altra pattuglia dell’Arma è, infine, intervenuta presso il Pronto Soccorso cittadino dove un 71enne di origini campane, in evidente stato di alterazione, stava importunando il personale sanitario in servizio serale, intralciandone l’attività: l’uomo è stato sanzionato amministrativamente per ubriachezza molesta.

Nell’ambito dei servizi preventivi in materia di reati predatori, la Stazione Carabinieri di Narni ha richiesto ed ottenuto dalla Questura l’emissione di due provvedimenti di f.v.o., con divieto di ritorno in quel Comune, rispettivamente per 1 e 3 anni, nei confronti di due cittadini stranieri, un 32enne egiziano residente a Terni ed un 35enne rumeno residente a Roma: i due, entrambi gravati da precedenti specifici, erano stati controllati, nella tarda serata dello scorso 12 gennaio, in Fraz. San Liberato del Comune di Narni, a bordo di un furgone che si aggirava in maniera sospetta nei pressi di alcuni siti produttivi, non fornendo alcuna giustificazione in merito alla loro presenza in zona.