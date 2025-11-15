Controlli straordinari della Polizia di Stato di Perugia a Città di Castello e San Giustino

Prosegue l’intensificazione dei servizi di controllo del territorio della Polizia di Stato, disposti dal Questore della provincia di Perugia, Dario Sallustio, con la finalità di innalzare la percezione di sicurezza e, al contempo, prevenire e contrastare il fenomeno dei reati predatori e dei furti in abitazione.

L’attività di prevenzione svolta nel territorio di Città di Castello e di San Giustino, ha visto impiegate le volanti del Commissariato di P.S., coadiuvate dagli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Umbria Marche, che hanno pattugliato le zone industriali, le principali vie d’accesso alle città, le piazze e le zone residenziali anche più isolate e periferiche.

Durante le verifiche, sono stati effettuati dei pattugliamenti – anche appiedati – delle vie del centro storico, con funzione di deterrenza per gli scippi, le rapine e lo spaccio di stupefacenti.

Per prevenire i furti in abitazione e intercettare individui sospetti, giunti nel tifernate per compiere atti illeciti, gli operatori hanno effettuato numerosi posti di controllo, utili per verificare il traffico in entrata e in uscita e sottoporre a verifiche più approfondite le persone sospette o con precedenti di polizia.

Gli agenti, nel corso delle attività di prevenzione in città, hanno identificato oltre 90 persone e monitorato oltre 60 veicoli.

Il monitoraggio, infine, ha interessato anche gli esercizi pubblici dove si è proceduto a verificare l’eventuale presenza di pregiudicati e ad effettuare gli accertamenti di natura amministrativa circa il rispetto delle norme previste dal T.U.L.P.S.

I servizi di controllo straordinario della Polizia di Stato proseguiranno anche negli altri Comuni del comprensorio nelle prossime settimane.

Perugia, 15 novembre 2025