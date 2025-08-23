Controlli dei Carabinieri a Fontivegge, straniero trovato in possesso di un coltello e denunciato

I Carabinieri della Stazione di Perugia, con il supporto dei militari delle Squadre d’Intervento Operativo (S.I.O.) del 6° Battaglione Toscana, nel contesto dei serrati controlli svolti nei pressi della stazione di Fontivegge, hanno denunciato in stato di libertà un 18enne originario della Tunisia, noto alle Forze dell’Ordine, per il reato di porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere.

In particolare, nella tarda serata di ieri, il ragazzo è stato sottoposto dai Carabinieri ad un controllo d’iniziativa mentre sostava nel parcheggio degli autobus della stazione ferroviaria, venendo trovato in possesso di un coltello della lunghezza complessiva di 7cm, subito sequestrato dai militari.

Identificato, è stato quindi denunciato alla Procura della Repubblica di Perugia.