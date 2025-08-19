Contributi per acquisto libri scolastici, domande entro il 7 ottobre

Richieste online tramite il sito del Comune di Assisi con possibilità di assistenza e supporto presso il Digipass

La Regione Umbria ha stanziato contributi per l’acquisto di libri di testo per l’anno scolastico 2025-2026, destinati ad alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado, appartenenti a famiglie con ISEE non superiore a 15.493,71 euro. Gli studenti residenti ad Assisi, in possesso di tale requisito, possono presentare domanda entro il 7 ottobre 2025, attraverso il sito web del Comune. La richiesta va effettuata da chi esercita la responsabilità genitoriale-legale o anche dallo stesso studente se maggiorenne, tramite il seguente link https://www.comune.assisi.pg.it/uffici/scuola-e-sport/ , accedendo alla sezione “Libri di testo” e utilizzando la propria identità digitale SPID.

Gli interessati dovranno compilare l’apposita istanza online e allegare obbligatoriamente l’attestazione ISEE, in corso di validità, del valore non superiore a 15.493,71 euro e la documentazione attestante la spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di testo.

Per agevolare i cittadini nell’invio delle richieste, è prevista la possibilità di usufruire un servizio di assistenza e supporto presso il Digipass di Assisi, situato a Santa Maria degli Angeli, al piano terra del Palazzo Capitano del Perdono, previo appuntamento, da fissare attraverso i seguenti recapiti: 075 8138448; digipass@comune.assisi.pg.it .

Il servizio è disponibile nei seguenti giorni: lunedì dalle ore 9:00 alle ore 12:30; mercoledì dalle ore 14:00 alle ore 17:30; venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:30.