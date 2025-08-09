Contravviene alla misura del divieto di avvicinamento: 39enne arrestato

Il personale della Polizia di Stato di Perugia ha arrestato in flagranza differita un uomo, classe 1986, per il reato di violazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento e di comunicazione con la persona offesa.

In particolare, lo scorso giovedì, la vittima, ex compagna dell’uomo, si è recata in Questura per sporgere querela contro il 39enne poiché lo stesso, nonostante la misura cautelare del divieto di avvicinamento e di comunicazione con la persona offesa e quella dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, ha continuato a telefonare alla vittima e a inviarle numerosi messaggi, in cui le chiedeva persino di incontrarsi, violando così la misura emessa dal G.I.P.

Sentita dai poliziotti, la vittima – visibilmente spaventata – ha riferito che, tali atteggiamenti, divenuti sempre più frequenti, le hanno ingenerato uno stato di ansia e paura che l’hanno convinta a denunciare l’accaduto alla Polizia di Stato.

Gli agenti, dopo aver acquisito gli screen shot dei messaggi e delle chiamate, hanno intercettato il 39enne, nel momento in cui questo si è presentato in Questura, procedendo al suo arresto in flagranza differita per il reato di violazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e divieto di comunicazione con la stessa.

Su disposizione del Pubblico Ministero, l’uomo è stato quindi trattenuto presso il proprio domicilio, in attesa dell’udienza di convalida, a seguito della quale l’arresto in flagranza differita è stato convalidato ed è stata applicata – come richiesto dal P.M. – la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Perugia.

Perugia, 9 agosto 2025