Contravviene alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla vittima: arrestato

La Polizia di Stato di Perugia ha tratto in arresto in flagranza differita un uomo di origini tunisine per aver violato la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla ex compagna.

La donna ha infatti segnalato che il 42enne, nonostante la misura cautelare del divieto di avvicinamento e di comunicazione, l’ha avvicinata in strada e l’ha seguita anche dopo che la stessa -spaventata- aveva tentato di rifugiarsi all’interno di un esercizio commerciale della zona. L’uomo, nell’occasione, ha altresì riferito alla ex compagna che avrebbe acquistato una scheda SIM intestata ad altra persona per poterla contattare, violando così il sopra citato divieto.

La donna in sede di denuncia ha mostrato una fotografia scattata con il proprio telefono cellulare nella quale si evidenziava la presenza dell’uomo.

In relazione ai fatti accaduti, personale della Squadra Volante di Perugia ha rintracciato l’uomo e lo ha tratto in arresto in flagranza differita ai sensi dell’art. 382 cpp.

Il 42enne è stato posto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio per direttissima.

Perugia, 18 dicembre 2025