Contrasto degli incendi boschivi nelle aree interne, la giunta regionale approva la ripartizione delle risorse per la prevenzione che ammontano a 1 milione e 385mila euro

(aun) – Perugia, 9 gennaio 2026 – La Giunta Regionale dell’Umbria ha approvato la ripartizione di risorse per un totale di 1.385.714,29 euro, assegnati dalla Delibera CIPESS n. 32/2025 nell’ambito della Strategia nazionale aree interne (SNAI) 2021-2027, per potenziare la prevenzione e il contrasto degli incendi boschivi nelle nuove aree interne: 692.857,14 euro andranno all’ Unione dei Comuni del Trasimeno e 692.857,14 euro alla Media Valle del Tevere.

“Questi fondi nazionali – spiega l’assessore regionale Simona Meloni – derivanti dalla legge di bilancio 2020 e dal Dl 120/2021, serviranno a finanziare interventi mirati in linea con la legge regionale 353/2000, in collaborazione con l’Agenzia forestale regionale (Afor), Vigili del Fuoco e Carabinieri Forestali, con l’obiettivo di ridurre i rischi, migliorare i tempi di risposta in caso di incendio e tutelare patrimonio boschivo, persone e ambiente”.

Le risorse saranno destinate a finanziare quattro specifiche direttrici di intervento:

L’acquisto di mezzi e attrezzature per migliorare la capacità di intervento e ridurre i tempi di risposta

Il ripristino della viabilità forestale per garantire l’accesso rapido ai comparti boschivi con mezzi antincendio

La realizzazione di infrastrutture come altane di avvistamento e vasche mobili per il rifornimento idrico

La riduzione della biomassa nelle aree a rischio per limitare la propagazione degli incendi

In particolare le principali azioni messe in campo riguarderanno

Nel Trasimeno

Forniture antincendio (628.157 euro): acquisto di una vasca mobile con motopompa, due pick-up e due autocarri 4×4 per Afor

Altana avvistamento di Montarale (Piegaro) (64.700 euro): ricostruzione della struttura sicura, con viabilità e riduzione biomassa

Nella Media Valle del Tevere

Forniture antincendio (321.360 euro): due vasche mobili, due pick-up e un autocarro 4×4.

Viabilità forestale: ripristino 17.271 metri lineari – Monte Castello di Vibio (5.720 m, 124.800 euro), Todi (8.711 m, 163.600 euro), Avigliano Umbro (2.840 m + 585 m pista, 83.097 euro). Interventi su fondi stradali, acque e vegetazione

“Con questi progetti strategici – dichiara la presidente della giunta Stefania Proietti – intendiamo rafforzare la resilienza della nostra regione, proprio a partire dalle aree interne, in caso si verifichino incendi, preservando la sicurezza di beni e persone e valutando attentamente sostenibilità ambientale degli interventi che saranno realizzati sul territorio. Voglio ringraziare gli enti locali interessati per l’efficace collaborazione attraverso la quale siamo arrivati a definire le azioni da realizzare”.