Contrasto allo spaccio di stupefacenti: 2 persone arrestate ed una deferita

Nel pomeriggio di martedì, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Terni, in collaborazione con i militari del Norm della Compagnia di Gubbio e della Stazione di Nocera Umbra, hanno tratto in arresto una 25enne ternana incensurata ed un coetaneo dimorante nel comprensorio eugubino per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio nonché deferito per il medesimo reato un 23enne residente nell’amerino. L’ampia operazione è iniziata nel primo pomeriggio nei pressi dello scalo ferroviario di Alviano, dove un equipaggio in abiti civili ha notato uno scambio sospetto tra due giovani all’interno dell’autovettura condotta da una ragazza. Immediatamente fermati e sottoposti a perquisizione, nella disponibilità della 25enne alla guida sono stati rinvenuti 93 grammi di hashish, un bilancino e la somma in contanti di oltre 800 € mentre il 23enne è stato trovato in possesso di 76 grammi della medesima sostanza, che aveva appena ricevuto dalla donna. L’attività è stata poi estesa sia alla residenza della ragazza nel capoluogo che al suo domicilio temporaneo presso l’abitazione del fidanzato 25enne, dimorante nell’eugubino e gravato da precedenti: qui i militari della Compagnia di Gubbio, prontamente attivatisi, hanno rivenuto ulteriori 120 grammi di hashish, 8 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Per la coppia di coetanei è scattato così l’arresto e, dopo una notte ai domiciliari, nelle giornate di mercoledì e giovedì si sono svolti i riti direttissimi, rispettivamente presso il Tribunale di Terni per l’una e di Spoleto per l’altro, all’esito dei quali i Giudici, nel convalidare gli arresti, hanno disposto la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla p.g. per la ragazza e la liberazione nell’attesa del giudizio di merito.

Il procedimento è pendente in fase di indagini preliminari e sino ad eventuale condanna irrevocabile gli indagati devono ritenersi innocenti.