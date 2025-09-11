‘Contatto animale, oltre l’autismo. Animali, benessere e solidarietà’, al via il progetto

Prevista anche una tavola rotonda per discutere di Interventi assistiti con animali. Percorso esperienziale di 2 giorni: il 13 settembre a Ponte Felcino e il 21 a Taverne di Corciano

L’Associazione Qua lo Zoccolo, da anni impegnata nella diffusione degli Interventi assistiti con animali (Iaa) e della pet therapy ha dato vita all’iniziativa ‘Contatto Animale. Oltre l’autismo. Animali, benessere, solidarietà’, realizzata con il patrocinio dei Comuni di Perugia e Corciano, di Regione Umbria, Usl Umbria 1, Fise Umbria, Cip Umbria, Angsa e Veteris, e finanziata a valere sul fondo per l’inclusione delle persone con disabilità per la promozione del benessere e della qualità della vita delle persone con disturbo dello spettro autistico per le annualità 2022/2023. Un percorso esperienziale di due giornate, aperto a tutta la cittadinanza, con focus su utenti e famiglie nello spettro d’autismo. Le attività permetteranno di riscoprire l’importanza della relazione con gli animali, del benessere apportato dalle discipline olistiche, dal vivere al tempo della natura.

In particolare, sabato 13 settembre al Centro Ololab a Ponte Felcino di Perugia e domenica 21 settembre alla Scuderia Valmarino a Taverne di Corciano, dalle 10 alle 19, sarà presente un team di esperti in Interventi assistiti, operatori olistici, tecnici di attività equestri integrate, veterinari esperti in comportamento, psicologi e logopedisti. Saranno numerose e coinvolgenti le attività con cavalli, cani, api, le sessioni di respirazione e rilassamento e i massaggi.

Infine il 2 di ottobre, nella sala Rossa di Palazzo dei Priori, a Perugia, alle 10 è in programma una tavola rotonda per parlare di benefici, potenzialità, criticità degli Iaa che coinvolgerà operatori degli enti patrocinanti e famiglie degli utenti nello spettro d’autismo.

per ulteriori informazioni: contatti@qualozoccolo.com,

https://www.qualozoccolo.com/contattoanimale-2/, 3534882060.