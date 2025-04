Consulta e tavolo giovani: via libera dalla Giunta regionale

Assessore Barcaioli: “Un nuovo capitolo nella gestione delle politiche giovanili”

(aun) – Perugia 10 apr. 025 – La Giunta regionale dell’Umbria, nella seduta del 9 aprile, ha approvato la delibera che avvia il procedimento per la ricostituzione del Tavolo di Coordinamento delle Politiche Giovanili e della Consulta Regionale dei Giovani. L’iniziativa, voluta dall’assessore regionale alle Politiche Giovanili, Fabio Barcaioli, è un’importante azione per coinvolgere i giovani in modo più diretto e strutturato nelle decisioni politiche che li riguardano.

“Con questa delibera – ha spiegato l’assessore Barcaioli – avviamo un nuovo capitolo nella gestione delle politiche giovanili, dando maggiore voce ai giovani attraverso il Tavolo di Coordinamento e la Consulta. Questi organismi sono strumenti fondamentali per ascoltare le esigenze delle nuove generazioni e tradurre le loro proposte in azioni per il futuro della nostra regione”.

Il Tavolo di Coordinamento avrà il compito di analizzare la condizione giovanile sul territorio, elaborando proposte e osservazioni alla Giunta regionale, e si comporrà di dodici assessori comunali, rappresentanti delle diverse zone sociali. La Consulta Regionale dei Giovani, invece, sarà composta da un massimo di 35 membri, provenienti da diversi ambiti, tra cui associazioni giovanili, movimenti studenteschi, organizzazioni politiche, sindacali e imprenditoriali.

La delibera approvata stabilisce anche le modalità di composizione e funzionamento di entrambi gli organi, con l’obiettivo di garantire parità di genere, trasparenza e una rappresentanza adeguata delle diverse aree sociali e culturali della regione. Le nomine saranno effettuate dalla Giunta regionale attraverso una deliberazione specifica. “Questo è un passo importante – ha concluso Barcaioli – per consolidare un sistema di politiche giovanili che risponda davvero alle esigenze delle ragazze e dei ragazzi umbri, e favorire un coinvolgimento più attivo e diretto. I giovani sono il futuro della nostra regione e meritano di avere un ruolo centrale nelle decisioni che li riguardano”. La ricostituzione di questi organi è prevista dal quadro normativo della Legge regionale 1/2016, che disciplina le politiche giovanili in Umbria e ha già previsto il coinvolgimento attivo dei giovani nella definizione delle politiche regionali a loro destinate.